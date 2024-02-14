Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, merakla beklenen Mısır'a yapacağı resmi ziyaret için geri sayım başladı.Mısır'a 12 yıl aranın ardından gerçekleştireceği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek ve Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek.İki ülke arasında iş birliği alanlarının canlandırılması ve derinleştirilmesi için somut adımlar atılacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı sektörlerde iş birliği fırsatları üzerinde durulacak.Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çabalarına odaklanılacak. Türkiye ve Mısır, bu süreçte diplomatik girişimlerini sürdürerek barışçıl bir çözüm arayışında olacaklar.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde, Filistin'e yönelik insani yardım ve kalıcı barış çabalarının yanı sıra bölgesel istikrarın güçlendirilmesi de ele alınacak konular arasında yer alacak.