Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.23 oranında yükselişle 9014 puan seviyesinde başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.23 oranında yükselişle 9014 puan seviyesinde başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.06 oranında düşüşle 10009 puan sanayi endeksi yüzde 0.14 oranında primle 13975 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.06 oranında düşüşle 10009 puan sanayi endeksi yüzde 0.14 oranında primle 13975 puan seviyesinde hareket ediyor.