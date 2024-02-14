Bakan açıkladı! Yarın başlıyor

Evlilik kredisinin ayrıntıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı.Aile ve Gençlik Fonu için başvurular yarın depremlerden etkilenen illerde başlıyor. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.Yeni evlenecek gençlere verilmesi planlanan evlilik kredisi 150 bin TL. Vadesi 48 ay. Geri ödemesi ise 2 yıl olmayacak. Yani evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz olarak 48 ay vadeli ve sıfır faizle uygulanacak.Evlilik kredisi başvuru şartları arasında yaş aralığının 18-29 olması bulunuyor. Yani başvuruda bulunacak gençlerin 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Evlilik kredisi için genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. 2024 brüt asgari ücret 20 bin TL seviyesinde bulunuyor.Evlilik kredisinden faydalanmak isteyen gençlerin Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılması gerekiyor. 2013’ten bu yana uygulanan programda evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları için eğitim veriliyor. Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.Yarın başlayacak olan evlilik kredisi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi www.aile.gov. tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi, başta kamu bankaları olmak üzere programa destek amacıyla aracı olmak isteyen bankalar üzerinden ödenecek. 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi için pilot bölge 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerler olarak belirlendi.Aile ve Gençlik Fonu'ndan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek. Aile ve Gençlik Fonu pilot bölgede uygulandıktan sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.