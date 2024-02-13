İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 'Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.Hamza Dağ konuşmasına 'Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir. İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak. ' sözleriyle başladı.Hamza Dağ nasıl bir belediyecilik anlayışı uygulayacağını şöyle açıkladı;'Öncelikle Açık Kapı stratejisi uygulayacağız. Hemşehrilerimizin doğrudan büyükşehir belediyemize; soru, talep ve önerilerini iletilebileceği mekanizmaları açık kapı platformunu hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız.Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız. İnsan merkezli çalışmayı ilke edineceğiz. Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anında hep yanında olacağız.Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek. İzmir'imize 360 derece belediyecilik ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız.Her vatandaşımızın refahını düşünen, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği birleştiren, yenilikçi politikalarımızla kent yaşamını destekleyeceğiz. Sürdürülebilir kaliteli hizmet vizyonuyla hareket edeceğiz.Şehrimize sunacağımız tüm alt yapı ve üst yapı projelerinde dayanıklı ve modern ürünler kullanarak sürdürülebilir kaliteli bir hizmet anlayışını kentimize kazandıracağız. Katılımcı bir yönetişim dönemi için söz veriyoruz. Bu dönem kentte her sesin gücü ve çeşitliliği ön planda olacak. Kapsayıcı bir bakışla İzmir'de unutulan hiç kimse, görmezden gelinen tek bir hemşerimiz kalmayacak.Şimdi de, yönetim anlayışımıza geçmek istiyorum. İzmir'imizi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yaparken nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. İlk olarak yerelde hizmet anlayışıyla her daim ulaşılabilir olacağız. İzmirli hem şehrilerimiz, vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacak. Mobil iletişim araçlarımız sürekli İzmir'imizin sokaklarında dolaşacak.Planlı olacağız. Yapılan çalışmaların süresini, başlama-bitiş tarihlerini, çalışmalardan etkilenen sokak ve caddelerde oturan vatandaşlarımızın bilgisine sunacağız. Hizmetlerimiz şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken kentin tarihi cazibesini tamamlayacak, kalkınmanın İzmir'in kültürel mirası doğal çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacaktır.İzmir'in eşsiz kimliğini geleceğe taşıyacağız. Ortak akılla istişare kültürünü benimseyeceğiz. İzmirlilerin ortak aklı, İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız. Kente dair sorunları; siyasi görüş ayırt etmeksizin, ötelemeden ana gündemimiz haline getirecek, çözüme kavuşturacağız. Şehrimize dair her meseleyi yenilikçi bir vizyonla ele alacağız.Kent sakinlerimizin yaşam kalitesini artırabilecek yenilikçi politikaları, teknolojileri ve kentsel yönetişim yaklaşımlarını benimseyeceğiz. Güncel teknolojik yöntemleri şehrimize kazandıracağız. Hizmetlerimiz için dijital platformlardan, yenilenebilir enerji altyapısına, trafik akışını optimize eden akıllı sistemlere kadar tüm teknolojik çözümleri şehrimizde uygulayacağız.'11 başlıkta projelerHamza Dağ projelerini ise şu 11 başlıkta sıraladı;- Ulaşılabilir İzmir- Sosyal Belediyeciliği ile Eşsiz İzmir- Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir- Dönüşümüyle Eşsiz İzmir- Turizmiyle Eşsiz İzmir- Eğitim Ve İstihdamıyla Eşsiz İzmir- Akıllı Şehircilik- Sağlık Altyapısıyla Eşsiz İzmir- Tarımıyla Eşsiz İzmir- Spor Altyapısıyla Eşsiz İzmir- Kültürüyle Eşsiz İzmirDağ, 'Ulaşılabilir İzmir' başlığı altındaki projeleri şöyle açıkladı;- İzmir Körfez Geçişi'İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir.Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir.Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.- Yeni Çevreyolu Projesiİzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan 'İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi”ni hayata geçireceğiz.Yeni çevreyolumuz ile şehrin trafiğini rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bu yol şehrin içindeki araç yoğunluğunu azaltarak, emisyon miktarlarında önemli bir düşüş sağlayacak.Menemen-Buca arası 20 dakikaya inecekYeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Bu, her bir İzmirli için değerli zamanını, aileleri ve sevdikleriyle geçirilebileceği anlamına geliyor.Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Bu bağlantı yolları şunlar olacak;- Koyundere- Harmandalı-Ulucak- Harmandalı-Çiğli- Örnekköy Mezarlık bölgesi- Doğançay- Şehir Hastanesi- Manisa Yolu- Ambarlar Bölgesi İzmir -İstanbul Otoyolu Bağlantısı- Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı- RAYLI SİSTEMLERKarşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız.Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız.İZBAN'a 4 durak eklenecekİZBAN'a 4 durak ekleyeceğiz. Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz.'90 dakika' uygulaması geri geliyor“90 dakika” uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız.Otoparklarda yüzde 50 indirim'Park Et, Ücretsiz Devam Et' uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız “İZMİRİM KART” uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir.Ayrıca, belediyemize ait otoparkları kullanan “İZMİRİM KART” sahibi vatandaşlarımız ilk 30 dakika ücretsiz park etme hakkına sahip olacaktır. Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle YÜZDE 50 oranında indirime gideceğizOtogar yenilenecekOtogarı İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak.Deniz ulaşımının ulaşım içindeki payını 2 katına çıkacakMevcut iskeleleri aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız.'Dağ 'Sosyal belediyeciliği ile eşsiz izmir' başlığı altındaki projeleri şöyle açıkladı;Mevcutta sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İZMİRİM KART'ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceğiz.Göreve geldiğimiz ilk iki senede şehrimizin genelinde 100 adet kreş açacağız.Çeyiz ve düğün hediyesiYeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz.10 bin lira eğitim desteğiŞehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vererek, üniversiteye başladıkları ilk dönemde destek olacağız.“İZMARKET” kurarak sosyo-ekonomik dezavantajlı vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla Sosyal İzmirim Kart ile alışveriş imkânı sunacağız.0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaparak, kent genelinde oluşturacağımız teknopark ve kuluçka merkezlerinde minimum yüzde 30 kullanım payı ayıracağız.Ailesinde engelli bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme, acil durum vb nedenlerle engelli bireylerini emanet edecekleri “MOLA EVLERİ” kuracağız.Engelleri vatandaşlara ücretsiz tatil imkânıHanesinde engelli birey bulunan ailelerimize, sosyal tesislerimizde Engelli İzmirim Kart ile yüzde 75 indirim yapacağız.Engelli vatandaşlarımıza eğitim destek bursu vereceğiz.Engelli vatandaşlarımıza ve birinci derece ailelerine oluşturacağımız sosyal tesislerimizde bir hafta ücretsiz tatil imkânı sağlayacağız.Emeklilere 10 bin liralık ödemeDezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Bu sayede giderini azaltarak aile ekonomisine katkı sağlayacağız.Yine sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan emeklilerimize hane başı tükettikleri doğalgazın 50 metreküp miktarını ücretsiz olarak karşılayacağız.Çocuk Gelişim Akademilerimizi hayata geçireceğiz.Dağ 'Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir' başlığı altındaki projeleri şöyle açıkladı;İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması…'Yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız'4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız, Ardından ilk üç fazın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1.5 milyar lira olan bu yatırım, İzmir'imizin çevresel sürdürülebilirliğinin can damarı olacaktır.Geçmişte dökülen yaklaşık 2.5 milyon metreküp çamur olan alanı yeşillendirerek rehabilite edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde özellikle yaz aylarında yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız.Yeşil alan projeleriMavinin ve yeşilin en güzel buluştuğu 'İzmir Bahçeleri' projemiz. 'İzmir Bahçeleri' sadece bir park ya da yeşil alan projesi değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanımıza nefes aldıracak bir buluşma noktası olacak.Toplamda 10 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız.Böylece, şehrimizin her bölgesinde oluşturulacak 'İzmir Bahçeleri' afetlere karşı dirençli bir İzmir inşa etme vizyonumuzun önemli bir parçası haline de getireceğiz.Enerji yatırımlarıİzmir'imizi yenilenebilir enerjinin merkezi yapacağız. Güneş enerjisi tarlaları, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şehrimizin enerji ihtiyacını çevre dostu yöntemlerle karşılayacağız.Toplamda 150 megavat kapasiteli güneş enerjisi alanları kuracağız.İzmir'in rüzgarlı tepelerini değerlendirerek, rüzgâr enerjisinden maksimum fayda sağlayacağız. Kurulacak rüzgâr türbinleriyle, temiz ve yenilenebilir enerji üretimimizi artıracağız.İspanya Bilbao örneğine benzer şekilde Çandarlı Limanı ve art alanı, bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceğiz.Kesintisiz Körfez yoluYıllardır hayalini kurduğum bir proje var. İnciraltı'ndan Bostanlı'ya denizle bütünleşmiş bir yürüyüş yolu. Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa ederek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız.Fuar Alanı'nda dönüşümİzmir'imizin, güzeller güzeli şehrimizin simgelerinden biri olan Fuar Alanı'nı, 'Yaşayan Kültür Park' olarak yeniden hayata geçirme vizyonumuzu paylaşmak istiyorum. Kültür Park'ın içindeki Göl Gazinosu ve Atlas Pavyonu gibi tarihi yapıları koruyacağız. Burada sonradan yapılmış holleri kaldıracağız. Bu bölgede yeşil alanları canlandıracak, çeşitlendirecek ve bir botanik bahçesi yapacağız. Fuar alanımızı, 7/24 herkesin güven içinde ziyaret edebileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz.