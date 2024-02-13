Antalya'nın 3 ilçesinde okullar yarın da tatil
Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle, okulların eğitime hazır olamayacağından, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı.
Olumsuz hava şartları sebebiyle Antalya'nın 3 ilçesinde yarın da okullar tatil edildi.
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.