Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.98 oranında yükselişle 9134 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.98 oranında yükselişle 9134 puan seviyesinden başladı. Böylece endeks yeni bir rekora imza atmış oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0.96 oranında yükselişle 9904 puan, sanayi endeksi yüzde 1.16 oranında artışla 14061 puan seviyesinde hareket ediyor.BIST 100 endeksi cuma günü 9045 puan seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmış ve haftayı bu seviyeden kapatmıştı.