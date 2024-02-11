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Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'den önemli açıklamalar
Ekleme: 11.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'den önemli açıklamalar:

'Hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. CHP ve DEM'in yönetimindeki belediyeleri Cumhur'un iradesi ile birleştireceğiz.

Kriz meraklılarına, muhterislere, istiklal ve istikbal haklarımızı feda ettirmeyiz. CHP yönetimindeki belediyeleri alacağız. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak.

Cumhur kararını çoktan vermiş, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır.

'CHP KARIŞIK VE KAVGALIDIR'

DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. Cumhur İttifakı zalimlere karşı Cumhurun iradesidir.'

Hem DEM'lenip hem de milliyetçi olmak zordur.

CHP YÖNETİMİ PKK'NIN ELİNE GEÇMİŞTİR'

CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir.
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