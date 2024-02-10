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MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 6'sı ilçe 49'u belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Ekleme: 10.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 15. etap olarak adaylıkları kesinleşen 6 ilçe, 49 belde belediye başkan adayını açıkladı.

MHP’nin Elazığ’da ilçe ve belediye başkan adayları şöyle:

“Alacakaya İlçe Belediye Başkan Adayı Şahin Yıldırım, Arıcak Belediye Başkan Adayı Yağız Atagün, Baskil Belediye Başkan Adayı Tuncer Turus, Karakoçan Belediye Başkan Adayı İrfan Güneş, Kovancılar Belediye Başkan Adayı Hasan Aydın, Maden Belediye Başkan Adayı Selçuk Karaca,

MHP’nin Adıyaman’da Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:

“Çakırhöyük Belde Belediye Başkan Adayı Miktat Çetin, Kısmetepe Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Suna, Köseceli Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Özel, Suvarlı Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Yağmur, Şambayat Belde Belediye Başkan Adayı Necati Demirel, Pınarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Gökhan Bulgu, Balkar Belde Belediye Başkan Adayı Murat Fırat, Belören Belde Belediye Başkan Adayı Alper Dağlılar, Harmanlı Belde Belediye Başkan Adayı Kahraman Yıldırım, Akıncılar Belde Belediye Başkan Adayı Sait Özkan, Bölükyayla Belde Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz, Kömür Belde Belediye Başkan Adayı Sabri Varol, Yaylakonak Belde Belediye Başkan Adayı Taha Yasin Şahin, İnlice Belde Belediye Başkan Adayı Abuzer Yakan.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi Başkan Adayı ise Osman Ateş oldu.

MHP’nin Ağrı’da Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:

“Tahir Belde Belediye Başkan Adayı Hamza Güneş, Yayladüzü Belde Belediye Başkan Adayı Zekeriya Şekerci, Yücekapı Belde Belediye Başkan Adayı Malik Yıldırım, Dedeli Belde Belediye Başkan Adayı Fatih Yeğen”

Amasya’nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret Beldesi’nin Başkan Adayı ise Mehmet Parlak oldu.

MHP’nin Bartın’da Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:

“Hasankadı Belde Belediye Başkan Adayı Şeref Emiroğlu, Kozcağız Belde Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman, Abdipaşa Belde Belediye Başkan Adayı İsa Tunçer, Kumluca Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Can”

Bayburt ilinin Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Beldesi’nin Başkan Adayı Yavuz Bakır olurken, Arpalı Beldesi’nin Başkan Adayı ise Kurban Karahan oldu.

Bilecek, Bingöl, Hakkari, Kars ve Kırklareli illerinin belde belediye başkan adayları ise şu isimler oldu:
Bilecik Dodruga Belde Başkan Adayı Ali Osman Özkan
Bilecik Beyırkoy Belde Başkan Adayı Mustafa Boyraz
Bilecik Vezirhan Belde Başkan Adayı Hüseyin Ocak
Bingöl Ilıcalar Belde Başkan Adayı Faruk Çoban
Bingöl Sancak Belde Başkan Adayı Mehmet Burulay
Bingöl Arakonak Belde Başkan Adayı Süleyman Görgülü
Hakkari Büyükçiftlik Belde Başkan Adayı Kevser Yılmaz
Hakkari Durankaya Belde Başkan Adayı Mahmut Çelik
Hakkari Esendere Belde Başkan Adayı Nazif Özbek
Kars Dağpınar Belde Başkan Adayı Özkan Çiftçi
Kırklareli Alpullu Belde Başkan Adayı Erdal Ağdaş
Kırklareli Büyükmandıra Belde Başkan Adayı Ruhcan Bilek
Kırklareli Karahalil Belde Başkan Adayı Mehmet Ali Tontaş
Kırklareli İğneada Belde Başkan Adayı Erdem Tezeren
Kırklareli Ahmetbey Belde Başkan Adayı Cemil Sarıkaya
Kırklareli Büyükkarıştıran Belde Başkan Adayı Erkan Tezcan
Kırklareli Evrensekiz Erkan Belde Başkan Adayı Mustafa Alkız
Kırklareli İnece Belde Başkan Adayı Ayşe Celep
Kırklareli Kavaklı Belde Başkan Adayı Gökhan Işık
Kırklareli Üsküp Belde Başkan Adayı Meltem Tuyuk
Kırklareli Kaynarca Belde Başkan Adayı Ziyaettin Sarıkaya
Kırklareli Çakıllı Belde Başkan Adayı Mehmet Bayram
Kırklareli Kıyıköy Belde Başkan Adayı Mert Ali Kaya
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