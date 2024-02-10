MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 6'sı ilçe 49'u belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 15. etap olarak adaylıkları kesinleşen 6 ilçe, 49 belde belediye başkan adayını açıkladı.“Alacakaya İlçe Belediye Başkan Adayı Şahin Yıldırım, Arıcak Belediye Başkan Adayı Yağız Atagün, Baskil Belediye Başkan Adayı Tuncer Turus, Karakoçan Belediye Başkan Adayı İrfan Güneş, Kovancılar Belediye Başkan Adayı Hasan Aydın, Maden Belediye Başkan Adayı Selçuk Karaca,“Çakırhöyük Belde Belediye Başkan Adayı Miktat Çetin, Kısmetepe Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Suna, Köseceli Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Özel, Suvarlı Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Yağmur, Şambayat Belde Belediye Başkan Adayı Necati Demirel, Pınarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Gökhan Bulgu, Balkar Belde Belediye Başkan Adayı Murat Fırat, Belören Belde Belediye Başkan Adayı Alper Dağlılar, Harmanlı Belde Belediye Başkan Adayı Kahraman Yıldırım, Akıncılar Belde Belediye Başkan Adayı Sait Özkan, Bölükyayla Belde Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz, Kömür Belde Belediye Başkan Adayı Sabri Varol, Yaylakonak Belde Belediye Başkan Adayı Taha Yasin Şahin, İnlice Belde Belediye Başkan Adayı Abuzer Yakan.Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi Başkan Adayı ise Osman Ateş oldu.“Tahir Belde Belediye Başkan Adayı Hamza Güneş, Yayladüzü Belde Belediye Başkan Adayı Zekeriya Şekerci, Yücekapı Belde Belediye Başkan Adayı Malik Yıldırım, Dedeli Belde Belediye Başkan Adayı Fatih Yeğen”Amasya’nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret Beldesi’nin Başkan Adayı ise Mehmet Parlak oldu.“Hasankadı Belde Belediye Başkan Adayı Şeref Emiroğlu, Kozcağız Belde Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman, Abdipaşa Belde Belediye Başkan Adayı İsa Tunçer, Kumluca Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Can”Bayburt ilinin Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Beldesi’nin Başkan Adayı Yavuz Bakır olurken, Arpalı Beldesi’nin Başkan Adayı ise Kurban Karahan oldu.Bilecek, Bingöl, Hakkari, Kars ve Kırklareli illerinin belde belediye başkan adayları ise şu isimler oldu:Bilecik Dodruga Belde Başkan Adayı Ali Osman ÖzkanBilecik Beyırkoy Belde Başkan Adayı Mustafa BoyrazBilecik Vezirhan Belde Başkan Adayı Hüseyin OcakBingöl Ilıcalar Belde Başkan Adayı Faruk ÇobanBingöl Sancak Belde Başkan Adayı Mehmet BurulayBingöl Arakonak Belde Başkan Adayı Süleyman GörgülüHakkari Büyükçiftlik Belde Başkan Adayı Kevser YılmazHakkari Durankaya Belde Başkan Adayı Mahmut ÇelikHakkari Esendere Belde Başkan Adayı Nazif ÖzbekKars Dağpınar Belde Başkan Adayı Özkan ÇiftçiKırklareli Alpullu Belde Başkan Adayı Erdal AğdaşKırklareli Büyükmandıra Belde Başkan Adayı Ruhcan BilekKırklareli Karahalil Belde Başkan Adayı Mehmet Ali TontaşKırklareli İğneada Belde Başkan Adayı Erdem TezerenKırklareli Ahmetbey Belde Başkan Adayı Cemil SarıkayaKırklareli Büyükkarıştıran Belde Başkan Adayı Erkan TezcanKırklareli Evrensekiz Erkan Belde Başkan Adayı Mustafa AlkızKırklareli İnece Belde Başkan Adayı Ayşe CelepKırklareli Kavaklı Belde Başkan Adayı Gökhan IşıkKırklareli Üsküp Belde Başkan Adayı Meltem TuyukKırklareli Kaynarca Belde Başkan Adayı Ziyaettin SarıkayaKırklareli Çakıllı Belde Başkan Adayı Mehmet BayramKırklareli Kıyıköy Belde Başkan Adayı Mert Ali Kaya