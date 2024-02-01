CHP’li ABB’den vizyonsuz ‘çılgın proje’

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, kendisine yöneltilen “çılgın projeniz yok mu?” sorusuna; belediyecilik hizmetlerinde dahi çöküş yaşanmasına rağmen “Emekliye verilen destek bizim için çılgın bir projedir” cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliye yapılan zam açıklamaları halen gündemdeyken; CHP’li ABB’nin bu söylemleri, ‘hükümetin var olan projesini kullanıyor’ yorumlarını beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde emekli maaşına zam düzenlemelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşına yapılan zam üstüne zam müjdesi gündeme oturmuştu. Bunun üzerine 2024 yılı Başkan Erdoğan tarafından ‘Emekliler Yılı' ilan edilmiş ve hükümetin emeklilere verdiği değer yeniden gözler önüne serilmişti…2024 yılının ilk altı ayı için SSK ve Bağkur emekli maaşlarında yüzde 37,7 artış yapılması öngörülüyordu. Kabine toplantısında alınan kararla bu oran 5 puanlık artışla 42,6'ya yükseltilmişti. Yapılan son değişiklikle emekli maaşlarına yapılacak ilave zam oranı 12 puana yaklaşmış oldu.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara Masası Gündem programında yaptığı açıklamalarda sunucu Fatih Atik'in “Çılgın projeniz yok mu” sorusuna “Emekliye destek bizim için çılgın bir projedir” cevabını verdi. Gültekin'in ‘çılgın' bir proje olarak lanse ettiği ‘emekliye destek' projesi ise akıllara ‘ABB'nin vizyonu bu mu?' sorusunu getirdi.Bu vizyonsuz çılgın proje vaadi sosyal medyada gündem olurken; görevde olduğu süre boyunca Ankara'ya hizmette yetersiz kalan CHP'li ABB ve Mansur Yavaş'ın Başkent'e vizyon anlamında da hiçbir şey katmadığı gözler önüne serildi.Başkan Erdoğan'ın emeklilere verdiği değer ve yapılan zamlar ortadayken; CHP'li ABB'nin emeklilere destek vermeyi ‘çılgın' bir proje olarak görmesi ise gülünç bulundu.