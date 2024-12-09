İstanbul'da sahte içki denetimi
Şişli'de denetimlerde iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri incelenirken, mekanlarda eğlenen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.
İstanbul'da sahte içkiden kaynaklı ölümler arttı.
Bunun üzerine de ekipler, sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı.
DENETİMLER YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı.
EVRAKLAR VE BANDROLLER İNCELENDİ
Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Ayrıca eğlence mekanlarındaki müşterilere de kimlik kontrolü yapıldı.
Bunun üzerine de ekipler, sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı.
DENETİMLER YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı.
EVRAKLAR VE BANDROLLER İNCELENDİ
Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Ayrıca eğlence mekanlarındaki müşterilere de kimlik kontrolü yapıldı.