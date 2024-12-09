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Beyaz Gazete
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Ankara'da 7 bin 650 adet hap ele geçirildi

Ankara'da İl Jandarma komutanlığı tarafından belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlenendi. operasyonda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 9.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 9.12.2024 - 10:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da 7 bin 650 adet hap ele geçirildi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Ankara İl Jandarma komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, O.K.'nin(25) evinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet 'Galara' 300 mg uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.