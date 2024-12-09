Ankara'da 7 bin 650 adet hap ele geçirildi

Ankara'da İl Jandarma komutanlığı tarafından belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlenendi. operasyonda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Ankara İl Jandarma komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, O.K.'nin(25) evinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet 'Galara' 300 mg uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.