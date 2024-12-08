Beşar Esad Suriye'den kaçtı mı?

Muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti.13 yıldır rejime karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.Başkent Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine giren muhalifler, önce havalimanlarını ardından da hapishaneleri boşaltmaya başladı.Muhalifler karşısında güç kaybettiklerini açıklayan Suriye Ordu Komutanlığı, Esad yönetiminin düştüğünü açıkladı.Reuters Haber Ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir rotaya hareket ettiğini duyurdu.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdulrahman, Esad'ın Şam'dan ayrıldığını doğrulayarak, 'Esad dün akşam saat 22.00'de Şam'dan ayrıldı. Ordu Komutanlığı subaylarına ve askerlerine 'yönetimin' çöküşü konusunda bilgi verdi.' dedi.Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle iş birliğine hazır olduğunu söyleyerek, 'Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısında bulunuyorum.' dedi.Suriye'nin muhalefet lideri Hadi el-Bahra, Arap haber kuruluşu Al Arabiya'ya 'Esad yönetiminin düştüğünü ve Suriye tarihinde karanlık bir dönemin geride kaldığını' ifade etti.Suriye Devrimi ve Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu'na liderlik eden Bahra, halka Şam'daki durumun güvenli olduğunu vurguladı.Bahra, X'de, 'Tüm mezheplerden ve dinlerden halkımıza, başka hiçbir vatandaşa karşı silah kaldırmadığınız ve evlerinizde kaldığınız sürece güvendesiniz.' diye yazdı.Şam sokaklarını ele geçiren muhalif gruplar, Beşar Esad'ın babası, merhum Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi.Bununla da yetinmeyen muhalif gruplar, yere düşen heykele saldırarak paramparça etti.Esad karşıtı gruplar, yurt dışındaki Suriyelilere seslenerek, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.Sednaya Hapishanesi'nde bulunan mahkumların serbest bırakıldığı duyuruldu.Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıplar Derneği, serbest bırakılan tutukluların Şam yakınlarındaki bir kasaba olan Manin'e gittiğini ifade etti.Hayat Tahrir el-Şam komutanı Ebu Muhammed el-Colani, Humus'un ele geçirilmesini tarihi bir an olarak nitelendirerek, silahlarını bırakanlara zarar verilmeyeceği çağrısında bulundu.Suriye savunma bakanlığı yetkililerinin Şam'daki karargahlarından çekildiği bildirildi.