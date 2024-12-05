Gazze'de can kaybı 44 bin 580'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde 426 gündür soykırım gerçekleştiriyor...Uluslararası kamuoyundan gelen tepkileri göz ardı eden İsrail, ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.İsrail ordusunun sivillerin sığındığı binaları, çadırları, ibadethaneleri ve okulları hedef almasıyla bölgedeki bilanço gün geçtikçe daha da korkunç seviyelere ulaşıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirilen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 201 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.Bölgede 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği aktarıldı.