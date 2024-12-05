Antalya'da ikinci deprem
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 09.08'de meydana gelen depremin derinliği 21.06 km olarak belirtildi.
ANTALYA'DA İKİNCİ DEPREM
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yine deprem olmuştu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurmuştu.
Dün saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 32.69 kilometre olduğu kaydedilmişti.