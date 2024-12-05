Antalya'da ikinci deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Saat 09.08'de meydana gelen depremin derinliği 21.06 km olarak belirtildi.ANTALYA'DA İKİNCİ DEPREMAntalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yine deprem olmuştu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurmuştu.Dün saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 32.69 kilometre olduğu kaydedilmişti.