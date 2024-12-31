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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Ekleme: 31.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:46 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildilerGüvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler