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İzmir'de kaçak alkol operasyonu

İzmir Narlıdere’de, polis ekiplerince kaçak alkol satışı yapılan iş yerlerine operasyonda; çok miktarda etil alkol, bandrolsüz alkollü içecek, bandrolsüz sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

Ekleme: 31.12.2024 - 09:16 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:16 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de kaçak alkol operasyonu
İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi ilçede kaçak alkol (bandrolsüz alkol) satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda; 1 litre pet su şişeleri içerisinde toplamda 17 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 9,5 litre bandrolsüz rakı, plastik bidon içerisinde 5 litre votka, cam şişe içerisinde 1 litre bandrolsüz şarap, cam şişe içerisinde 500 mililitre viski, 7 adet rakı kiti, 17 adet bandrolsüz sigara, 12 adet bandrolsüz sarma sigara, 17 paket cinsel güç artırıcı bandrolsüz macun ve 2 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.