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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında, " #2025’e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır." dedi.

Ekleme: 31.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı
Emine Erdoğan, X hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. #2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır.

Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı