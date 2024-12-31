Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında, " #2025’e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır." dedi.
Emine Erdoğan, X hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. #2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır.