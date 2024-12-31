Elazığ'da deprem! Kandilli duyurdu

Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanıyor. Bu kez Elazığ​ sallandı. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgiye göre, saat 06.15 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem​ oldu.Merkez üssü Sivrice​ ilçesi olduğu açıklanan depremin derinli ise 2.3 kilometre olarak kaydedildi.