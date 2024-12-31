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Elazığ'da deprem! Kandilli duyurdu

Elazığ'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı.

Ekleme: 31.12.2024 - 09:00 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:03 / Editör: Fehmi Öztürk
Elazığ'da deprem! Kandilli duyurduTürkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanıyor. Bu kez Elazığ​ sallandı. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgiye göre, saat 06.15 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Merkez üssü Sivrice​ ilçesi olduğu açıklanan depremin derinli ise 2.3 kilometre olarak kaydedildi.