Elazığ'da deprem! Kandilli duyurdu
Elazığ'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı.
Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanıyor. Bu kez Elazığ sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.15 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olduğu açıklanan depremin derinli ise 2.3 kilometre olarak kaydedildi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olduğu açıklanan depremin derinli ise 2.3 kilometre olarak kaydedildi.