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Beyaz Gazete
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Mersin'de yem fabrikasında yangın

Tarsus ilçesinde bulunan yem fabrikasında çıkan yangın, korku dolu anlara sahne oldu.

Ekleme: 30.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:27 / Editör: Atilla Özbir
Mersin'de yem fabrikasında yangınMersin'in Tarsus ilçesi Ferhim Şalvuz Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda bulunan özel bir firmaya ait yem üretim fabrikasının üst katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPMANLAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Ekipmanların zarar gördüğü yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Mersin'de yem fabrikasında yangın