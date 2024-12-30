Mersin'de yem fabrikasında yangın

Mersin'in Tarsus ilçesi Ferhim Şalvuz Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda bulunan özel bir firmaya ait yem üretim fabrikasının üst katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.EKİPMANLAR ZARAR GÖRDÜİtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.Ekipmanların zarar gördüğü yangında şans eseri yaralanan olmadı.