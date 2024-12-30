Mersin'de tefecilere baskın: 4 gözaltı

Güvenlik güçleri, suç ve suçluya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak Mersin'de çalışmaları sürdüren ekip, 4 kişilik bir tefecilik çetesini tespit etti.Şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığı öğrenildi.Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL'lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.