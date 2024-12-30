Mersin'de tefecilere baskın: 4 gözaltı
Tarsus ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon TL'lik senet ele geçirilirken, akalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik güçleri, suç ve suçluya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Mersin'de çalışmaları sürdüren ekip, 4 kişilik bir tefecilik çetesini tespit etti.
Şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığı öğrenildi.
4 GÖZALTI
Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL'lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.