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Mersin'de tefecilere baskın: 4 gözaltı

Tarsus ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon TL'lik senet ele geçirilirken, akalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ekleme: 30.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Mersin'de tefecilere baskın: 4 gözaltı
Güvenlik güçleri, suç ve suçluya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Mersin'de çalışmaları sürdüren ekip, 4 kişilik bir tefecilik çetesini tespit etti.

Şüphelilerin, haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığı öğrenildi.

4 GÖZALTI

Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL'lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.