Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya'da kent merkezine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde kahvehane işleten Enes Ş., iş yerine Basri Y. ve Bayram Y. isimli kardeşlerle tartışmaya başladı.Nedeni bilinmeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Bunun üzerine taraflar, birbirine tabanca ile ateş açtı.Enes Ş. ile Basri ve Bayram Y. kardeşler yaralandı.Yaralılar, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.