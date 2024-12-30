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Beyaz Gazete
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Antalya'da deprem! AFAD duyurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 05.25 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 30.12.2024 - 08:49 Güncelleme: 30.12.2024 - 08:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Antalya'da deprem! AFAD duyurduAntalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Depremle ilgili açıklama, AFAD'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır."

Antalya'da deprem! AFAD duyurdu