Antalya'da deprem! AFAD duyurdu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 05.25 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Depremle ilgili açıklama, AFAD'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır."
AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Depremle ilgili açıklama, AFAD'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır."