Antalya'da deprem! AFAD duyurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremle ilgili açıklama, AFAD'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır."