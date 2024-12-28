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Komşuda deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği de kaydedildi.

Ekleme: 28.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Komşuda deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem​ Dairesi, Gürcistan'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yerel saat ile 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kars​'ın Akyaka​ ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 4.96 kilometre derinliğinde yaşandı.