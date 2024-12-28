Kars’ta kaçak içki operasyonu

Yılbaşına günler kala fırsatçılar, kaçak içkileri ülkeye sokmaya başladı.Yüksek kazanç uğruna vatandaşların canını hiçe sayan kaçakçılar için güvenlik güçleri devreye girdi.Bu kapsamda ülke genelinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonlarına bir yenisi de Kars'ta eklendi.Kars Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi.KOM ekiplerince yapılan aramalarda; 17 şişe halinde toplam 46 litre sahte alkollü içki, 24 şişe halinde toplam 120 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 72 şişe içerisinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 2 adet huni ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.Şüpheli 3 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.