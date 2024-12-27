BUDO duyurdu! Seferler iptal mi?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin iptal edilip edilmediği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından merak konusu oldu. 27 Aralık Cuma günü olumsuz hava şartları nedeniyle birçok sefer iptal edildi.