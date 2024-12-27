BUDO duyurdu! Seferler iptal mi?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin iptal edilip edilmediği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından merak konusu oldu. 27 Aralık Cuma günü olumsuz hava şartları nedeniyle birçok sefer iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasında yer alan duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı zamanda 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.
Aynı zamanda 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.