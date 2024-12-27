Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,70 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.962,71 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,72 ile spor oldu.Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan tamamladı.