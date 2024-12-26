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THY duyurdu! O seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte o seferler...

Ekleme: 26.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:13 / Editör: Fehmi Öztürk
THY duyurdu! O seferler iptal edildiTürk Hava Yolları (THY) Diyarbakır ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Havayolu şirketi ayrıca Mozambik başkenti Maputo'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle bugün ki Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg ara bacak seferlerinde durdurulduğunu açıkladı.