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Beyaz Gazete
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Görenler donup kaldı! E-5'te şaşkınlık veren görüntü!

İstanbul E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yola giren dana trafiği kilitledi. O anlar ise büyük şaşkınlığa neden oldu.

Ekleme: 25.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:34 / Editör: Atilla Özbir
Görenler donup kaldı! E-5'te şaşkınlık veren görüntü!İstanbul'da E-5 karayoluna giren dana, görenleri şaşkına çevirdi...

Olay dün öğlen saatlerinde E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yaşandı. Sahibi henüz bilinmeyen bir dana E-5'e atladı. Uzun süre trafikte başı boş dolaşan danayı gören vatandaşlar polise haber verdi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis vatandaşların desteğiyle uzun süre danayı yol dışına çıkarmak için mücadele etti. Dana kovalanarak yol kenarına çıkarıldı.

Trafik ise normale döndü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Görenler donup kaldı! E-5'te şaşkınlık veren görüntü!