Borsa yükselişle açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.756,61 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,95 ile spor oldu.Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı.