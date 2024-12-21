Bayburt'ta kaçak göçmen operasyonu

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, kaçak göçmenleri ülkeye sokan 4 organizatör yakalanırken, bir kişi ise tutuklandı.

İnsan kaçakçılarına yönelik başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor...Bu kapsamda Bayburt'ta insan kaçakçılığına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDIGöçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 4 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan 1'i göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı.Yakalanan 7 düzensiz göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.