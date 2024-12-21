Bayburt'ta kaçak göçmen operasyonu
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, kaçak göçmenleri ülkeye sokan 4 organizatör yakalanırken, bir kişi ise tutuklandı.
İnsan kaçakçılarına yönelik başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor...
Bu kapsamda Bayburt'ta insan kaçakçılığına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 4 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan 1'i göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı.
Yakalanan 7 düzensiz göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.