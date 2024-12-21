  • USD: 35,06 - 35,13
  • EURO: 36,42 - 36,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bayburt'ta kaçak göçmen operasyonu

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, kaçak göçmenleri ülkeye sokan 4 organizatör yakalanırken, bir kişi ise tutuklandı.

Ekleme: 21.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Bayburt'ta kaçak göçmen operasyonu
İnsan kaçakçılarına yönelik başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor...

Bu kapsamda Bayburt'ta insan kaçakçılığına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 4 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan 1'i göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan 7 düzensiz göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.