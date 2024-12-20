Ardahan'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.Ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla kent merkezinde operasyon düzenlendi.Bu kapsamda, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince 2 ayrı adres ve 1 araçta arama yapıldı.Dedektör köpeği ve drone destekli aramalarda; 136 paket halinde 279,94 gram bonzai,1 hassas terazi, 4 cep telefonu, 6 bin 450 TL ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.Yetkililer, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.