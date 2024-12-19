Kırıkkale'de bağ evi alev alev yandı

Yürekleri ağza getiren yangın, gece saatlerinde Ahılı köyünde meydana geldi.Henüz belirlenemeyen bir nedenle köyde bulunan bağ evinde yangın çıktı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.BAĞ EVİ TAMAMEN YANDIİtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Tamamen kullanılamaz hale gelen bağ evindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.