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Kırıkkale'de bağ evi alev alev yandı

Gece saatlerinde Ahılı köyünde bulunan bağ evinde çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Ekleme: 19.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:08 / Editör: Atilla Özbir
Kırıkkale'de bağ evi alev alev yandıYürekleri ağza getiren yangın, gece saatlerinde Ahılı köyünde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle köyde bulunan bağ evinde yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAĞ EVİ TAMAMEN YANDI

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Tamamen kullanılamaz hale gelen bağ evindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırıkkale'de bağ evi alev alev yandı