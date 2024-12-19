Aksaray'da kumar oynayanlara operasyon düzenlendi

Aksaray'da jandarma ekipleri, Sultanhanı ilçesi Pir Hasan Yaylasındaki bir bağ evinde 3 şahsın kumar oynattığına yönelik ihbar aldı ve harekete geçti.4 günlük fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan operasyonda 27 kişi bağ evinde tombala ile kumar oynarken suçüstü yakalandı.Aramada; 22 adet tombala kartı, 90 tombala pulu ve 5 bin 525 lira ele geçirildi. Kumar oynayan 27 şahsa toplam 173 bin 470 lira para cezası kesilirken, İ.S., H.T. ve M.S. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs Aksaray Adliyesine sevk edildi.