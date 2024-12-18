Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.