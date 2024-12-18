Cudi Dağı'nda cephanelik ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyon gerçekleştirildi.Operasyonlarda; 1 adet AT-13 METİS tanksavar ısı güdümlü füze, 4 adet METİS güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 LAV silahı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 12.7 milimetre Doçka makineli tüfek, 3 adet PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 7 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, bin 23 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet EYP, 2 adet el dürbünü, 2 adet silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.