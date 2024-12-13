Afyonkarahisar'da araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar - Ankara kara yolu üzerinde Bayat ilçesi istikametinde seyreden hafif ticari araç sürücüsü A.G., Köroğlu Beli yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil sürüklenerek şarampole devrildi.Kazada sürücü ile hafif ticari araçtaki F.G. (64), F.Y. (46), M.G. (18) ile O.A.G. (14) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.