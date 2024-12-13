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Afyonkarahisar'da araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bayat ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ve aracında bulunan 4 yolcu yaralandı.

Ekleme: 13.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Afyonkarahisar'da araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı varAfyonkarahisar - Ankara kara yolu üzerinde Bayat ilçesi istikametinde seyreden hafif ticari araç sürücüsü A.G., Köroğlu Beli yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil sürüklenerek şarampole devrildi.

Afyonkarahisar'da araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

5 YARALI

Kazada sürücü ile hafif ticari araçtaki F.G. (64), F.Y. (46), M.G. (18) ile O.A.G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.