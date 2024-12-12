Valilik duyurdu! 'Denize yaklaşmayın'

Trabzon Valiliği, kentteki vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı uyardı.Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Trabzon ve çevresinde 16 Aralık 2024 Pazartesi gününe kadar kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın sahil hattında bulunmamaları, denize yaklaşmamaları, küçük tekneler ve balıkçı tekneleri ile denize açılmamaları konularında dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.