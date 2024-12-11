Muş'ta öğretmen servisi devrildi: 8 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Tatargazi İlkokulu'na öğretmen taşıyan servis, otoyolda seyrettiği sırada Sarıdavut köyü mevkiinde buzlama nedeniyle kaymaya başladı.Kontrolden çıkan servis, takla atarak şarampole devrildi.Meydana gelen kazada servis şoförü ve 7 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt ve Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.