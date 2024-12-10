Çorum’da kaçak alkol operasyonu gerçekleşti

Çorum’un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol satışı yaptığı belirlenen K.K. adlı şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şişelere doldurulmuş bir miktar alkol, cinsel içerikli ürünler, sentetik ecza maddesi ve doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şahsın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.