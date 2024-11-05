Iğdır'da 2 milyon lira değerinde botoks ilacı yakalandı
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda Iğdır'a kaçak yollarla sokulan piyasa değeri 2 milyon lira olan botoks ilacı ele geçirildi.
Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden sürüyor.
Son olarak kaçakçılık çalışmaları kapsamında Iğdır'da bir çalışma gerçekleştirildi.
KAÇAKÇILARA OPERASYON DÜZENLENDİ
İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, Merkez ilçesinde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atacak şekilde ilaç yapma veya satma suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
2 MİLYON LİRALIK KAÇAK İLAÇ
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, piyasa değeri 2 milyon lira olan 508 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.