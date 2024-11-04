Apple'dan kritik karar! iOS 18.2 güncellemesi...

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 18.2, beklenenden daha erken bir tarihte kullanıma sunulacak.Daha önce aralık ayının ikinci haftasında çıkması beklenen güncelleme, 2 Aralık tarihinde kullanıcılarla buluşacak.APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİ GELİYORiOS 18.2 güncellemesi, iPhone 16 serisi için önemli Apple Intelligence yapay zeka özellikleri getirecek.Bu özelliklerin kademeli olarak sunulması, iPhone 16 satışlarının düşmesine ve üretiminin azaltılmasına neden olmuştu.Apple ayrıca, iPhone 15 Pro modelinde Apple Intelligence'ı tam olarak kullanıma sunmayarak, iPhone 16 stoklarını eritmeyi hedefliyor.iOS 18.2 Beta sürümünde, kullanıcıların varsayılan uygulamaları yönetmesine olanak tanıyan bir özellik de bulunuyor.Bu özelliğin sadece Avrupa Birliği'nde sunulması bekleniyordu, ancak Beta sürümünün dünya çapında çalışması, genel sürümde de yer alabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Son olarak, güncelleme ile iPhone'lara gelmesi beklenen yapay zeka özellikleri şöyle:Görüntü Oyun Alanı: Metin istemleri ile görseller oluşturma.Genmoji: Özel emojiler oluşturma.Siri ile ChatGPT entegrasyonu: Daha gelişmiş Siri deneyimi.Görsel Zeka: Fotoğraflardaki nesneleri tanıma ve metni anlama.Yapay Zeka Destekli Yazma Araçları: Gelişmiş yazma seçenekleri.