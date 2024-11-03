Gazze'de can kaybı 43 bin 341’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde 394 gündür Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve savaş suçu işleyen İsrail’in kanlı saldırıları nedeniyle bölgedeki bilanço da her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiği, 86 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.