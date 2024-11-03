AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '3 Kasım' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı. Bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu" dedi.Çelik, "Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı" ifadelerini kullandı.