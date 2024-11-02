  • USD: 34,22 - 34,29
  • EURO: 37,18 - 37,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri açıkladı.

Ekleme: 2.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 2.11.2024 - 13:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DERİNLİĞİ 15 KİLOMETRE
Saat 13.21’de meydana gelen depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.