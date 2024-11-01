Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.Bu kapsamda da çeşitli operasyonlar düzenleyen ekipler, özellikle gençleri akabinde de toplumu uyuşturcudan korumaya çalışıyor.Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayında yapılan operasyonlarda; 113 gram metamfetamin, 8 gram bonzai, 208 gram esrar ve 92 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 106 kişi ise gözaltına alındı.