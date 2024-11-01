MasterChef eleme adayları 31 Ekim 2024!MasterChef eleme adayı kimler oldu 31 Ekim Perşembe akşamı cevabını buldu. Peki, 31 Ekim 2024 MasterChef kim potaya gitti, MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, MasterChef son bölüm eleme adayları ve dün gece yaşananlar.MasterChef Türkiye 5. ve 6. eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı dün gece netlik kazandı. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in 31 Ekim Perşembe günü yayınlanan son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Heyecan dolu gecenin sonunda oylama sonrasında ise MasterChef eleme adayları kimler oldu? belli oldu. Peki, 31 Ekim (dün akşam) MasterChef eleme potasına kim gitti, son bölümde kim kazandı? İşte, kazananlar ve eleme potasına giren isimler.MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı elde eden Emre eleme potasına Nigar'ı gönderdi.Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Onur oldu. Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları şu isimler oldu:Erim,Alper,Akın,Ezgi,Nigar,Onur.MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 'ördek pastilla' hazırlamalarını istedi. Düello şeklinde oynanan oyunda eşleşmeler şöyle yapıldı:Semih-Alper,Şirin-Nigar,Kerem-Eda,Emre-Ezgi,Muratcan-Akın,Kaan-Beyza,Onur-Erim.Bu turda şefler yarışmacılara tam 1 saat süre verdi. Süre sonunda yarışmacıların hazırladığı menüler şefler tarafından tadıldı. Değerlendirme sonucu MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda şefler yarışmacılardan sıfır atık konseptinde yemekler hazırlamalarını istedi.Süre ise tam 45 dakika oldu. Sürenin sonunda şeflerin değerlendirmesi ile bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isimler, Emre, Kerem ve Onur oldu. Gecenin sonunda ise bireyselliği Emre kazandı.