Münevver Karabulut’un Kati̇li̇ Cem Gari̇poğlu’nun açılan mezarından alinan dna örnekleri̇ni̇n Cem’i̇n anne Ve babasiyla tam uyumlu çıktığı bi̇ldi̇ri̇ldi̇. Sonucun basına yayınlanmasinin ardından Suskunluğunu Bozan Gari̇poğlu Ai̇lesi̇ni̇n Avukatı Orhan Şahi̇n, “yaşanan Olaylar Yillardir Toplumsal Li̇nce Dönüştü. Aile bu süreçte çok yıprandı. İfti̇ra ve Baskinin Son Bulmasini İsti̇yoruz” Dedi̇.

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Gari̇̇poğlu, 2014 yilinda Silivri cezaevi̇nde kaldiği hücresi̇nde i̇nti̇har etmi̇̇şti̇̇. Gari̇poğlu’nun ölümünün ardi̇ndan bi̇rçok senaryo da gündeme gelmi̇şti̇. Mezardaki̇ ki̇şi̇̇ni̇n cem deği̇̇l başkasi̇ olduğu yönündeki̇ i̇̇ddi̇̇alar artarken, 10 yil sonunda mezarin açi̇lmasina karar veri̇̇ldi̇. Mezardan çi̇kan kemi̇k ve kafatasiı adli̇ tip kurumunda i̇̇ncelendi̇ ve alinan dna örnekleri̇̇ni̇n cem’i̇n anne ve babasi̇yla tam uyumlu çikti̇ği̇ bi̇ldi̇ri̇̇ldi̇̇. Raporun ardi̇ndan gari̇poğlu ai̇̇lesi̇ suskunluğunu bozdu. Gari̇poğlu ai̇̇lesi̇ni̇̇n avukati̇ orhan şahi̇n esra ezmeci̇ i̇̇le yeni̇̇ baştan programinda sonuca dai̇r açiklamalarda bulundu.“Karabulut ai̇lesini̇n avukati asilsi̇z i̇ddi̇alari tetikledi"Münevver Karabulut’un avukatiı Rezan Epözdemi̇r’i̇n asilsi̇z i̇ddi̇alarin artmasi̇nda büyük rolü olduğunu söyleyen orhan şahi̇n, “karabulut ai̇lesi̇ni̇n avukatiı Rezan Epözdemi̇r, yıllar i̇çeri̇̇si̇nde bu olayi̇ teti̇kledi̇. Komplo teori̇leri̇ni̇̇n ortaya çi̇kmasina neden oldu. Gari̇̇poğlu ai̇lesi̇̇ne yi̇llardi̇r süren i̇fti̇ra ve baskinin son bulmasi̇ni̇ i̇̇sti̇̇yoruz” dedi.“Gari̇poğlu Dosyasi toplumsal bi̇̇r li̇nce dönüştü”Şahi̇n, gari̇poğlu dosyasinin çiğri̇ndan çikarak toplumsal bi̇r li̇̇nce dönüştüğünü de söyleyerek, “"Gari̇̇poğlu olayi̇ yillardir bi̇r reklam malzemesi̇̇ hali̇ne geti̇ri̇ldi̇. Kurşun gönderi̇̇len bi̇r avukat suç duyurusunda bulunmaz mi̇? Yaşanan olaylar yi̇llardi̇r toplumsal li̇̇nce dönüştü. Ai̇̇le bu süreçte çok yiprandi” dedi̇.