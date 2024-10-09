Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesi yapacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı konuşmak üzere telefon görüşmesi yapacak.İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD'ye yapacağı ziyaret İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteği üzerine ertelendi. Netanyahu'nun öncesinde kendisinin ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşmek istediğini ve Gallant'ın bu görüşme olmadan ABD'ye hareket etmesine karşı olduğunu Savunma Bakanı'na ilettiği iddia edildi.