Meclis'te 'İsrail tehdidi' oturumu başladı

TBMM, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail saldıranlığı için kapalı oturumda toplandı.Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirecek.Bölgesel savaş ve çatışmaların daha da yaygınlaşmasının Türkiye üzerine olası etkileri ve alınan önlemler masaya yatırılacak,sınır güvenliği de konuşulacak.'NETANYAHU BÖLGE HALKLARINI ATEŞE ATIYOR'TBMM Başkanı Kurtulmuş, oturumun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:İsrail'in Gazze'yi veya Filistin'i işgal planlarını 1 yıllık geçmişe ait olduğunu düşünmek yanlıştır. Esasında geçtiğimiz yıldan itibaren devam eden ve nerede duracağı henüz belli olmayan bu sürecin devam eden tarihsel bir sürecin üçüncü halkası olduğunu ifade etmek isterim. Bu senaryonun birinci perdesi 1917 yılında Osmanlı Cihan Devleti Filistin topraklarından çekilmek zorunda kaldığında orada ilan edilen İngiliz mandası ile birlikte uygulamaya konulmuştur.Netanyahu bölge halklarını ateşe atıyor