Erzincan'da deprem! AFAD duyurdu

Bugün sabah saatlerinde Erzincan'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD tarafından alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.8 Ekim 2024 tarihinde, Erzincan'ın Tercan ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 07:14:58 TSİ'de kaydedilen deprem, 3.6 büyüklüğünde ve 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.