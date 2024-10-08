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Erzincan'da deprem! AFAD duyurdu

Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 07:14:58'de kaydedilen deprem 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ekleme: 8.10.2024 - 09:18 Güncelleme: 8.10.2024 - 09:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Erzincan'da deprem! AFAD duyurduBugün sabah saatlerinde Erzincan'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD tarafından alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

AFAD DUYURDU

8 Ekim 2024 tarihinde, Erzincan'ın Tercan ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 07:14:58 TSİ'de kaydedilen deprem, 3.6 büyüklüğünde ve 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.